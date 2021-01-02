Назван самый подорожавший футболист 2020 года
Андрей Черников
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Игрок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал самым подорожавшим футболистом 2020 года, сообщает вариант Transfermarket в Instagram.
Его трансферная стоимость возросла на €55 млн, достигнув €100 млн.
Вторую строчку занял Альфонсо Дэвис из мюнхенской «Баварии» — €80 млн (+ €55 млн). Замкнул тройку форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати — €80 млн (+ €40 млн).
Ранее Холанд был признан лучшим игроком Норвегии.