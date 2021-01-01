Семак назвал главный урок 2020 года

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поздравил подписчиков с Новым годом.



«Главный и полезный урок прошлого года, на мой взгляд, это тот, что за счастьем не надо ездить на другой конец земли. Все, что нужно для счастья, мы имеем здесь и сейчас», — написал специалист в Instagram.



Также он отметил, что нужно начинать с себя, если хочется что-то поменять.

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