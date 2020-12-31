В Госдуме сравнили победу сборной России над шведами с Полтавской битвой

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил на высказывание форварда молодежной сборной Швеции Александра Хольца в перерыве матча чемпионата мира против команды России.

Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу россиян. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лидеру шведской команды Хольцу, который заявлял в перерыве матча, что шведы более мастеровиты, хочется напомнить русскую поговорку – не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с поля брани», — приводит слова Свищева пресс-служба парламентария.

Также депутат сравнил победу российской команды с Полтавской битвой.

«Устроили шведам вторую Полтаву!» — добавил Свищев.

Ранее в Госдуме назвали победу России над шведами лучшим подарком к Новому году.