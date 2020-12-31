«Реал» сыграл вничью с «Эльче» в матче Ла Лиги

В очередном матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграл вничью с «Эльче».

Встреча прошла в Эльче на стадионе »Мануэль Мартинес Валеро» при пустых трибунах и завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей единственный мяч на свой лицевой счет оформил хорватский полузащитник Лука Модрич.

У хозяев с пенальти отличился Фидель.



После этой игры подопечные Зинедина Зидана набрали 33 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

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