Московский ЦСКА снял новогодний ролик с отсылкой к фильму «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Главные роли в новогоднем ролике «Армейские пленники, или Новые приключения Васеньки» сыграли тренер ЦСКА Василий Березуцкий и защитники московского клуба Виктор Васин, Игорь Дивеев и Вадим Карпов.

Васин, Дивеев и Карпов сыграли Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрия Никулина) и Бывалого (Евгения Моргунова).

Ролик можно посмотреть на официальной странице ПФК ЦСКА в Instagram.

Ранее сообщалось, что Овчинников и Онопко покинули ЦСКА.