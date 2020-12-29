Тренер академии Плющенко включил Тутберидзе в список великих специалистов

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов ответил на вопрос об идеальном наставнике в фигурном катании.

«Идеала нет, я просто хотел бы увидеть работу таких великих специалистов, как Брайан Орсер, Рафаэль Арутюнян, Алексей Мишин, да даже команды Этери Тутберидзе — возможно, вы удивитесь такому ответу», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

Тренер академии двукратного олимпийского чемпиона работает с Александрой Трусовой, которая в мае 2020 года ушла из группы Тутберидзе.

Ранее двукратная чемпионка мира среди юниоров поблагодарила Плющенко за работу и терпение.