Загитова поблагодарила Авербуха за работу над показательным номером

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова поблагодарила хореографа Илью Авербуха за работу над показательным номером, который был показан на телепроекте «Ледниковый период». Соответствующий пост спортсменка опубликовала в Instagram.

«Вот и завершился невероятный «Ледниковый период 2020» на Первом канале. Красивый, энергичный, эмоциональный, спортивный, волшебный, новогодний. Все участники пробовали себя в новых ролях, тренировались, волновались, получали оценки от судей и от вас, зрителей. Мы старались радовать вас каждую субботу.

Вам большое спасибо, что были с нами все это время, участвовали в жизни проекта,

Огромное спасибо организаторам и всем, кто каждый день работал на Первом канале и кто помогал в новой для меня роли телеведущей.

Спасибо Илье Авербуху за приглашение и постановку моего финального номера. Это был крутой опыт, и конечно, спасибо моему со-ведущему Алексею Ягудину», — написала Загитова.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая показала фото дочери Каталины.