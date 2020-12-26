Футболисты «Спартака» записали новогоднее поздравление, пошутив друг над другом
Андрей Черников
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Футболисты московского «Спартака» выложили в Twitter команды новогоднее поздравление, пошутив друг над другом.
Хавбек Алекс Крал попросил Джордона Ларссона чаще отдавать пасы, а швед выразил надежду, что Наиль Умяров забьет раньше, чем Крал.
Новичок команды Виктор Мозес поздравил болельщиков на русском языке.
Ранее был назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов.
«Спартак» поздравляет с новогодними праздниками! ��— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 26, 2020
Дружеский троллинг Алекса Крала и Джордана Ларссона, тёплые пожелания болельщикам и превосходный русский Виктора Мозеса – в нашем новогоднем видео ✨ pic.twitter.com/OjVknnV1LI