Футболисты «Спартака» записали новогоднее поздравление, пошутив друг над другом

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Футболисты московского «Спартака» выложили в Twitter команды новогоднее поздравление, пошутив друг над другом.

Хавбек Алекс Крал попросил Джордона Ларссона чаще отдавать пасы, а швед выразил надежду, что Наиль Умяров забьет раньше, чем Крал.

Новичок команды Виктор Мозес поздравил болельщиков на русском языке.

Ранее был назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов.