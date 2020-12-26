Пономарев открыл счет в матче Россия — США на МЧМ-2021
Анастасия Мартыненко
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Отечественный хоккеист сборной России Василий Пономарев открыл счет в матче молодежного чемпионата мира против США.
Шайба была заброшена на 9-й минуте игры. Ассистировал Пономареву Артемий Князев.
Для России это первая игра на турнире. Встреча началась в 05.30 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что назван состав сборной России на матч с командой США на МЧМ.