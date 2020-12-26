Пономарев открыл счет в матче Россия — США на МЧМ-2021

Отечественный хоккеист сборной России Василий Пономарев открыл счет в матче молодежного чемпионата мира против США.

Шайба была заброшена на 9-й минуте игры. Ассистировал Пономареву Артемий Князев.

Для России это первая игра на турнире. Встреча началась в 05.30 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что назван состав сборной России на матч с командой США на МЧМ.