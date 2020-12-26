Самодурова — о своих оценках: судьи к чему-то да придрались, как обычно

Российская фигуристка Софья Самодурова прокомментировала свой результат на национальном первенстве в Челябинске.

По итогам своего выступления ученица Алексея Мишина оказалась лишь десятой, судьи оценили ее выступление в 67,70 балла.

«Выходила без волнения, с самого утра заряжена на короткую программу. Довольна, что смогла выполнить то, что умею. Но видимо, судьи к чему-то да придрались, как обычно.

Я еще тут, я еще покажу, на что я способна. Никуда не ухожу, борюсь как обычно, как умеет Соня Самодурова», — заявила спортсменка в эфире Первого канала.

Лидирует после короткой программы Анна Щербакова, на втором месте идет Камила Валиева, замыкает тройку лидеров Дарья Усачева. Все три фигуристки — ученицы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко намекнул на нечестную работу Этери Тутберидзе с судьями.