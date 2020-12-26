Трансфер Роналду в «Манчестер Юнайтед» назвали лучшим в истории АПЛ

Трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» признали лучшим переходом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии Sky Sports.

Форвард перешел в английскую команду из португальского «Спартинга» за €12 млн. За «красных дьяволов» нападающий выступал до 2000 года, затем перешел в мадридский «Реал», а в 2018 году пополнил состав туринского «Ювентуса».

На втором месте в списке лучших трансферов переход Тьерри Анри в «Арсенал» из «Ювентуса» в 1999-м, а замкнул тройку лидеров Эрик Кантона (из «Лидса» в «МЮ» в 1992-м).

Ранее сообщалось, что Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» от «Фиорентины».