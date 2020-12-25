Вице-президент федерации фигурного катания Москвы порассуждал о предвзятости судей

Вице-президент федерации фигурного катания Москвы Кирилл Устинов порассуждал о предвзятости судей, передает Sport24.

«Говорить о предвзятости, наверное, можно. Первая оценка достаточно непредвзята. Возможно, она не совсем идеальна, но к этому стремятся, ведь у элементов есть определенная стоимость», — сказал Устинов.

Напомним, с 24 по 26 декабря в Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию.

Ранее Илья Авербух выразил сожаление из-за отмены чемпионата Европы по фигурному катанию.