Причиной увольнения Тухеля из «ПСЖ» стал матч с «Истанбулом»

Одной из причин увольнения немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера парижского «ПСЖ» мог стать конфликт. произошедший во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Истанбул Башакшехир».

Об этом информирует журналист Ромен Молина в своем Twitter.

Поединок был остановлен в первом тайме из-за расистского скандала, когда один из членов судейской бригады назвал помощника тренера турецкой команды «черным парнем». Команды поле покинули, требовали замены судьи, и в тот день встреча доиграна не была.

Сообщается, что во время паузы, когда решался вопрос о продолжении игры, Тухель просил своих игроков все же снова выйти на поле, что было встречено негативно и привело к конфликту, из-за которого в дальнейшем и был уволен главный тренер.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попрощался с Тухелем.