Черевченко признан лучшим тренером декабря в РПЛ
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером декабря в Российской премьер-лиге, сообщает официальный Twitter РПЛ.
Напомним, что «Химки» одержали две победы и один раз сыграли вничью в трех матчах РПЛ в декабре.
После 11 туров РПЛ подмосковный клуб набрал 25 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.
Ранее нового главу «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА.
Игорь Черевченко признан лучшим тренером месяца в #ТинькоффРПЛ! ��— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
Эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики единогласно выбрали тренера «Химок»! ✅
�� После девятнадцати туров «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.#ТренерМесяцаРПЛ pic.twitter.com/tdvTLuj72x