Черевченко признан лучшим тренером декабря в РПЛ

Наставник подмосковных «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером декабря в Российской премьер-лиге, сообщает официальный Twitter РПЛ.

Напомним, что «Химки» одержали две победы и один раз сыграли вничью в трех матчах РПЛ в декабре.

После 11 туров РПЛ подмосковный клуб набрал 25 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.

Ранее нового главу «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА.