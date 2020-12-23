Назван главный кандидат на пост генерального директора «Локомотива»
Анастасия Мартыненко
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Назван главный кандидат на пост генерального директора московского «Локомотива», который сейчас занимает Василий Кикнадзе, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, пост может занять Владимир Леонченко, который до этого возглавлял профсоюз футболистов, а теперь является работником «Факела» и советником губернатора Воронежской области.
Стоит отметить, что, по информации СМИ, 23 декабря Кикнадзе объявил о своем уходе.
Ранее сообщалось, что член совета директоров ЦСКА может начать работу в «Локомотиве».