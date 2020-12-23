Назван главный кандидат на пост генерального директора «Локомотива»

Назван главный кандидат на пост генерального директора московского «Локомотива», который сейчас занимает Василий Кикнадзе, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, пост может занять Владимир Леонченко, который до этого возглавлял профсоюз футболистов, а теперь является работником «Факела» и советником губернатора Воронежской области.

Стоит отметить, что, по информации СМИ, 23 декабря Кикнадзе объявил о своем уходе.

Ранее сообщалось, что член совета директоров ЦСКА может начать работу в «Локомотиве».