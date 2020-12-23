Решение CAS по России назвали «душилово страны»

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Игорь Грудин критично высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает РИА «Новости».

В декабре 2019 года исполком WADA постановил отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях из-за махинаций с базами данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА направило апелляцию в CAS, в декабре 2020 года суд постановил сократить срок наказания на два года.

«Очень обидно, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх без флага и гимна. Это настоящее душилово нашей страны. Абсолютно незаслуженное и беспочвенное обвинение всего российского спорта в лице спортсменов и тренеров», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что глава WADA встал на защиту российских атлетов.