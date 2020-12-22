Олимпийский чемпион прокомментировал решение Липницкой перейти в академию «Ангелы Плющенко»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал решение российской фигуристки Юлии Липницкой перейти в академию «Ангелы Плющенко», передает Sport24.

По мнению олимпийского чемпиона, то, что фигуристка пошла работать к Плющенко — это здорово.

Урманов считает, что рано говорить про тренерские способности Липницкой.

«Юля — хорошая девчонка, которая очень любит детей и неплохо чувствует себя в педагогической практике», — добавил он.

Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года.

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