Аршавин объяснил истеричное поведение Тедеско неуверенностью

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, за бурными эмоциями на бровке немецкий специалист прячет свою неуверенность.

«На мне поведение Тедеско сказалось бы негативно. Он очень истерично проявляет свои эмоции. Хорошо, что ограничивают тренерскую зону. Он бы наматывал больше километров, чем футболисты.

Это говорит о неуверенности», — заявил Аршавин.

Ранее сообщалось, что спортивный директор Фиорентины» Даниэле Праде высказался о перспективе подписания контракта с нападающим московского «Спартака» Александром Кокориным.