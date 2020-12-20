Бывший глава СБР призвал пинками разогнать биатлонную сборную России

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о выступлении биатлонной сборной в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, двухлетняя работа под руководством Анатолия Хованцева по продвижению молодых спортсменов по вертикали национальной команды оказалась разрушенной, утратив правильную взаимозаменяемость.

«К сожалению, я понимаю ситуацию изнутри. Знаю, как велись все эти игры. Всю эту командочку пинком под одно место надо гнать. Они разваливали наш биатлон шесть лет, но им вновь позволили вернуться к власти», — сказал Драчев.

Ранее сообщалось, что биатлонист Евгений Гараничев высказался после масс-старта на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.