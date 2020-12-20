Широков назвал лучшего тренера для ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мыслями о вероятных изменениях в тренерских штабах московских ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива», передает «РБ-Спорт».

Наставник красно-белых Доменико Тедеско объявил о том, что не будет подписывать новый контракт с клубом, об увольнении Виктора Гончаренко могли сообщить после последнего матча ЦСКА в году, однако стало известно, что специалист будет готовить команду на зимних сборах. «Локомотив» при Марко Николиче не показывает выдающихся результатов.

По мнению Широкова, оптимальным вариантом для каждого из команд может стать Люсьен Фавр, последним местом которого стала дортмундская «Боруссия».

«Для меня, если брать три команды, в которых есть проблемы с тренером — ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» — Фавр. Приглашайте за любые деньги. Это другая тренерская лига — как играл при нем Дортмунд.

Применительно к ЦСКА это важно. Вася Березуцкий может с ним поработать полтора-два года, поучиться», — заявил Широков.

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