В «Сочи» отреагировали на возможное возвращение Кокорина

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию по поводу возможного возвращения нападающего Александра Кокорина, который в настоящее время защищает цвета столичного «Спартака». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 29-летний форвард в ближайшее время не перейдет в стан черноморцев.

«Не понимаю, откуда берется эта информация. Кокорин находится на контракте в «Спартаке». Сколько можно раскачивать эту тему?» — сказал Рубашко.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин близок к возвращению в «Сочи».