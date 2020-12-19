Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования, россиянки не попали в топ-20

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф победила в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

На втором месте оказалась шведка Ханна Эберг, замкнула тройку лидеров еще одна представительница Швеции Эльвира Эберг.

Российские спортсменки вновь не смогли добиться положительных результатов и не попали в топ-20. Лучший результат показала Татьяна Акимова, она пришла 29-й. Евгения Павлова финишировала 33-й, Светлана Миронова — 43-й, Анастасия Гордеева — 44-й, Ульяна Кайшева — 50-й. Таким образом, сборная России не может завоевать медали на протяжении 37 гонок.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию женского пасьюта.

Ранее сообщалось, что норвежец Легрейд стал лучшим в гонке преследования, Елисеев — 18-й.