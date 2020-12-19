Агент Кокорина объяснил, почему игрок уехал из «Спартака» на Мальдивы
Анатолий Ильинский
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Агент форварда «Спартака» Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал отъезд футболиста на Мальдивы, где спортсмен продолжит восстановление.
Незадолго до этого руководство красно-белых предписало нападающему тренироваться на базе по индивидуальной программе вплоть до 31 декабря.
Как отметил Бердышев в разговоре со Sport24, после переговоров со «Спартаком» стороны пришли к компромиссу: Кокорин отправился на Мальдивы вместе с реабилитологом и физиотерапевтом.
Напомним, что в текущем сезоне 29-летний россиянин провел десять матчей за московскую команду, забив лишь два мяча с пенальти.