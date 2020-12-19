Агент Кокорина объяснил, почему игрок уехал из «Спартака» на Мальдивы

Агент форварда «Спартака» Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал отъезд футболиста на Мальдивы, где спортсмен продолжит восстановление.

Незадолго до этого руководство красно-белых предписало нападающему тренироваться на базе по индивидуальной программе вплоть до 31 декабря.

Как отметил Бердышев в разговоре со Sport24, после переговоров со «Спартаком» стороны пришли к компромиссу: Кокорин отправился на Мальдивы вместе с реабилитологом и физиотерапевтом.

Напомним, что в текущем сезоне 29-летний россиянин провел десять матчей за московскую команду, забив лишь два мяча с пенальти.

Ранее Радимов раскритиковал «Спартак» за игру с «Зенитом».