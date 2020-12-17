ФИФА представила символическую сборную 2020 года
Международная федерация футбола (ФИФА) представила символическую сборную 2020 года.
В голосовании приняли участие 15 878 профессиональных футболистов.
Состав символической сборной 2020 года по версии ФИФА.
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»).
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»).
Нападающие: Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»), Роналду («Ювентус»).
Ранее Левандовски стал лучшим футболистом мира 2020 года.
�� Here is the FIFA @FIFPro Men's #World11 2020:— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
�� @Alissonbecker, @TrentAA, @SergioRamos, @VirgilvDijk, @AlphonsoDavies, @DeBruyneKev, @Thiago6, Joshua Kimmich, Lionel Messi, @lewy_official and @Cristiano
�� What a team! pic.twitter.com/9yJMGr4A6M