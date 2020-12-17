ФИФА представила символическую сборную 2020 года

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Международная федерация футбола (ФИФА) представила символическую сборную 2020 года.

В голосовании приняли участие 15 878 профессиональных футболистов.

Состав символической сборной 2020 года по версии ФИФА.

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Киммих («Бавария»).

Нападающие: Левандовски («Бавария»), Месси («Барселона»), Роналду («Ювентус»).

Ранее Левандовски стал лучшим футболистом мира 2020 года.