Депутат Милонов поддержал игрока «Лестера», сбившего радужный флаг
Харитон Сергеев
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Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов поддержал игрока английского «Лестера» Джейми Варди, сбившего радужный флаг, передает Sport24.
Напомним, Варди прыгнул ногами в стойку с радужным флагом на углу поля, отмечая забитый мяч.
«Варди сделал абсолютно правильно. Такой флажок не соответствует футбольным правилам. Те, кто ставит эти флажки, они должны быть дисквалифицированы, стадионы тоже», — сказал Милонов.
Депутат отметил, что если Варди будут дальше гнобить, то его можно позвать в Россию.
Ранее украинская «Заря» обыграла «Лестер» в матче Лиги Европы.