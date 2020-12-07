Депутат Милонов поддержал игрока «Лестера», сбившего радужный флаг

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов поддержал игрока английского «Лестера» Джейми Варди, сбившего радужный флаг, передает Sport24.

Напомним, Варди прыгнул ногами в стойку с радужным флагом на углу поля, отмечая забитый мяч.

«Варди сделал абсолютно правильно. Такой флажок не соответствует футбольным правилам. Те, кто ставит эти флажки, они должны быть дисквалифицированы, стадионы тоже», — сказал Милонов.

Депутат отметил, что если Варди будут дальше гнобить, то его можно позвать в Россию.

Ранее украинская «Заря» обыграла «Лестер» в матче Лиги Европы.