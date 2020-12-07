Форвард «Зенита» Азмун поделился ожиданиями от игры с «Боруссией»
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун поделился ожиданиями от игры с дортмундской «Боруссией» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
По его словам, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, футболисты российской команды готовы полностью выложиться и показать свой максимум.
«В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, мы будем играть на победу.
О слабостях соперника нам расскажет тренерский штаб. В зависимости от этого будем действовать в завтрашнем поединке, — сказал Азмун.
Ранее сообщалось, что президент Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) Игорь Ефремов ушел в отставку.
#ЗенитБоруссия: предматчевый брифинг— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 7, 2020
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