Форвард «Зенита» Азмун поделился ожиданиями от игры с «Боруссией»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун поделился ожиданиями от игры с дортмундской «Боруссией» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

По его словам, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, футболисты российской команды готовы полностью выложиться и показать свой максимум.

«В Лиге чемпионов нет товарищеских матчей, мы будем играть на победу.

О слабостях соперника нам расскажет тренерский штаб. В зависимости от этого будем действовать в завтрашнем поединке, — сказал Азмун.

Ранее сообщалось, что президент Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) Игорь Ефремов ушел в отставку.