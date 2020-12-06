Тарасова оценила феноменальное выступление Валиевой на Кубке России
Вадим Балканов
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победное выступление Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее мнению, произвольная программа 14-летней фигуристки стала выглядеть более цельно и уверенно.
«Камила «висит» на четверных тулупах, исполняя их феноменально. Один раз упала с тройного лутца, но для нее это несерьезно. Такое случается, хотя и является непозволительной роскошью», — сказала Тарасова.
Ранее сообщалось, что команда прославленного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила Камилу Валиеву с победой на пятом этапе Кубка России.