Тарасова оценила феноменальное выступление Валиевой на Кубке России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победное выступление Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, произвольная программа 14-летней фигуристки стала выглядеть более цельно и уверенно.

«Камила «висит» на четверных тулупах, исполняя их феноменально. Один раз упала с тройного лутца, но для нее это несерьезно. Такое случается, хотя и является непозволительной роскошью», — сказала Тарасова.

Ранее сообщалось, что команда прославленного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила Камилу Валиеву с победой на пятом этапе Кубка России.