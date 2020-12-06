Нападающий «Зенита» Дриусси изъявил желание покинуть Россию

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси изъявил желание покинуть Россию и в резкой форме выразил недовольство своей позицией на поле в составе петербургского клуба, передает TyC Sports.

По словам нападающего, он очень скучает по Аргентине и по игре на позиции форварда. Дриусси отмечает, что играет на «дерьмовой» позиции уже три года и устал от этого.

«Готов вернуться в любой момент», — добавил он.

Напомним, что Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за €15 млн.

В сезоне-2020/2021 нападающий сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд.