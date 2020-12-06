Мостовой призвал назвать стадион «Ростова» в честь Виктора Понедельника
Карен Саркисян
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Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал смерть Виктора Понедельника, передает «Чемпионат.com».
По словам бывшего полузащитника, мяч Понедельника сборной Югославии в финале Чемпионата Европы 1960 года все помнят. Мостовой считает, что в честь Понедельника нужно назвать домашний стадион «Ростова».
«Память нужно ценить. Без прошлого нет настоящего и будущего. У меня до сих пор в памяти фотография команды, которая выиграла чемпионат Европы», — добавил он.
Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.
Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.