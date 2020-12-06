Мостовой призвал назвать стадион «Ростова» в честь Виктора Понедельника

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник умер в возрасте 83 лет.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал смерть Виктора Понедельника, передает «Чемпионат.com».

По словам бывшего полузащитника, мяч Понедельника сборной Югославии в финале Чемпионата Европы 1960 года все помнят. Мостовой считает, что в честь Понедельника нужно назвать домашний стадион «Ростова».

«Память нужно ценить. Без прошлого нет настоящего и будущего. У меня до сих пор в памяти фотография команды, которая выиграла чемпионат Европы», — добавил он.

Виктор Понедельник был последним живущим победителем чемпионата Европы — 1960.

Ранее сообщалось, что умер чемпион Европы — 1960 Виктор Понедельник.