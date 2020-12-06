Дзюба вышел на четвертое место в Клубе Григория Федотова
Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:1.
В составе «Зенита» забитым мячом отметился нападающий сборной России Артем Дзюба.
Таким образом, Дзюба забил 188 мячей в профессиональной карьере и вышел на четвертое место в Клубе Григория Федотова.
Напомним, что в Клуб Григория Федотова включают отечественных футболистов, забивших более 100 мячей за карьеру.
Возглавляет Клуб Федотова советский нападающий и обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин (319).
В 18 туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с московским «Динамо». «Урал» в гостях — с московским ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд.