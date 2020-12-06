Дзюба вышел на четвертое место в Клубе Григория Федотова

Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 17 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:1.

В составе «Зенита» забитым мячом отметился нападающий сборной России Артем Дзюба.

Таким образом, Дзюба забил 188 мячей в профессиональной карьере и вышел на четвертое место в Клубе Григория Федотова.

Напомним, что в Клуб Григория Федотова включают отечественных футболистов, забивших более 100 мячей за карьеру.

Возглавляет Клуб Федотова советский нападающий и обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин (319).

В 18 туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с московским «Динамо». «Урал» в гостях — с московским ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд.