«Зенит» разгромил «Урал» после вылета из Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» нанес разгромное поражение екатеринбургскому «Уралу» в матче 17-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Сердар Азмун, также отличились Артем Дзюба и Дуглас Сантос. У гостей мяч забил Артем Шаболин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 35 очками лидирует в турнирной таблице. «Урал» (19) располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Зенит» примет московское «Динамо», а «Урал» на выезде встретится со столичным ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Зенит» занял последнее место в группе Лиги чемпионов второй год подряд.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 5:1

Голы: 1:0 — Азмун, 17; 2:0 — Азмун, 22; 3:0 — Дзюба, 30 (пенальти); 4:0 — Сантос, 44; 5:0 — Азмун, 76 (пенальти); 5:1 — Шаболин, 82.