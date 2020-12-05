«Тамбов» выйдет на матч против «Спартака», несмотря на бойкот игроков

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о планах клуба на матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, из-за задолженностей по заработной плате семь-восемь игроков основного состава не выйдут на поле стадиона «Открытие арена».

«Играть мы будем в любом случае. Руководство области на связь так и не вышло, так что те ребята, которые были у нас в том сезоне, на матч не выйдут.

А так у нас в принципе набирается нормальный состав», — заявил функционер.

Ранее сообщалось, что полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов высказался о бразильском вингере петербургского «Зенита» Малкоме.