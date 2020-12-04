Широков порассуждал о возможной компенсации Данченкову

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков порассуждал о возможной компенсации судье Никите Данченкову, которого игрок избил летом 2020 года на матче любительских команд, передает «Чемпионат.com».

«Компенсация должна быть в рамках нормальных обстоятельств. Нет ли чувства, что меня хотят раздеть до трусов? У меня пока нет никаких ощущений. Никто ничего пока по цифрам не заявлял», — сказал Широков.

Напомним, 15 сентября на игрока завели уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее Широков высказался о скандальном интервью Станислава Черчесова.