Широков порассуждал о возможной компенсации Данченкову
Андрей Черников
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Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков порассуждал о возможной компенсации судье Никите Данченкову, которого игрок избил летом 2020 года на матче любительских команд, передает «Чемпионат.com».
«Компенсация должна быть в рамках нормальных обстоятельств. Нет ли чувства, что меня хотят раздеть до трусов? У меня пока нет никаких ощущений. Никто ничего пока по цифрам не заявлял», — сказал Широков.
Напомним, 15 сентября на игрока завели уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Ранее Широков высказался о скандальном интервью Станислава Черчесова.