Широков признал вину в избиении арбитра

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков заявил, что признал вину в избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова, передает Sport24.

«Некрасивый эпизод, я признал вину. Не отрицаю, что это некрасиво», — сказал Широков.

Напомним, инцидент произошел летом 2020 года во время матча любительских команд. 15 сентября на спортсмена завели уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.



Ранее сообщалось о том, что Александр Добровинский готов бесплатно представлять интересы избитого Широковым арбитра.