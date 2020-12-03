Заменены судьи матча «Краснодар» — «Ротор»
Андрей Черников
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Заменен ассистент главного арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и волгоградским «Ротором» Илья Елеференко из-за подозрительного теста на коронавирус, передает Telegram-канал Российского футбольного союза (РФС).
Отмечается, что его заменит Владимир Миневич. Также Василий Казарцев заменит Павла Кукуяна в качестве VAR.
Напомним, «Краснодар» сыграет с «Ротором» 5 декабря.
Ранее «Краснодар» обыграл «Ренн» в матче Лиги чемпионов.