Суд Омска признал объединение футбольных фанатов экстремистской организацией

Центральный районный суд Омска признал объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras» экстремистской организацией, сообщают «Коммерческие вести».

По информации источника, суд запретил деятельность объединения, удовлетворив иск прокурора Омской области Николая Студеникина.

По словам старшего помощника прокурора Омской области Дмитрия Павленко, участники объединения «Иртыш Ultras» неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремисткой направленности.

Павленко отмечает, что запрет деятельности объединения позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников и обеспечивать защиту общества и государства.

Отметим, что участники «Иртыш Ultras» поддерживают омский футбольный клуб «Иртыш» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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