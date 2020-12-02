Чемпионат России по фигурному катанию пройдет со зрителями

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Чемпионат России по фигурному катанию пройдет со зрителями, передает издание «Пчела» со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова.

Стоит отметить, что соревнования пройдут с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Трибуны могут быть заполнены не более чем на 35% от вместимости стадиона. Такая же квота действует на матчах хоккейного клуба «Трактор».

Ранее Евгения Медведева выложила пост после новости о пропуске этапа Кубка России.