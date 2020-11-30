Спортивный директор «Зенита» прокомментировал интерес к Влашичу

Спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировал интерес к игроку московского ЦСКА Николе Влашичу, передает «Чемпионат.com».

«Действительно ли интересовался «Зенит» Влашичем? Влашич — игрок другого клуба, а я говорю только про игроков «Зенита», — сказал Рибалта.

В текущем сезоне Влашич провел 15 матчей, забив шесть мячей.



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