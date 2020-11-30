Главный тренер «Арсенала» был шокирован травмой нападающего

Лондонский «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1.

В составе «Вулверхэмптона» забитыми мячами отметились Педру Нету и Даниэл Каштелу. В составе «Арсенала» — Габриэль.

Отметим, что на 5-й минуте игры при верховой борьбе случилось страшное столкновение головами между защитником «Арсенала» Давидом Луисом и нападающим «Вулверхэмптона» Раулем Хименесем. Хименеса унесли с поля на носилках и с кислородной маской.

После матча главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал травму нападающего, передает BBC.

По словам тренера, он был шокирован столкновением, потому что видел реакцию игроков. Артета отмечает, что в «Арсенале» знали, что с Луисом все в порядке.

«Рауль Хименес выглядел очень плохо», — добавил он.



Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 10-го тура АПЛ.