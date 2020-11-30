Главный тренер «Наполи» призвал не забывать о пандемии коронавируса
Неаполитанский «Наполи» обыграл римскую «Рому» в матче 9-го тура Серии A.
Встреча проходила на стадионе «Сан Паоло Диего Марадона» в Неаполе и завершилась со счетом 4:0.
В составе «Наполи» забитыми мячами отметились Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис, Дрис Мертенс и Маттео Политано.
После игры главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды и призвал не забывать о пандемии коронавируса, передает Sky Sports.
«Мне понравилось наше отношение к игре. Когда кто-то совершал ошибку, другие помогали ему.
Марадона — легенда, понимаю желание выразить ему привязанность и надеюсь, что город снова станет разумным. Иначе мы расплатимся. Увидел слишком много людей без масок», — сказал он.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.