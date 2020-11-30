Главный тренер «Наполи» призвал не забывать о пандемии коронавируса

Неаполитанский «Наполи» обыграл римскую «Рому» в матче 9-го тура Серии A.

Встреча проходила на стадионе «Сан Паоло Диего Марадона» в Неаполе и завершилась со счетом 4:0.

В составе «Наполи» забитыми мячами отметились Лоренцо Инсинье, Фабиан Руис, Дрис Мертенс и Маттео Политано.

После игры главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу своей команды и призвал не забывать о пандемии коронавируса, передает Sky Sports.

«Мне понравилось наше отношение к игре. Когда кто-то совершал ошибку, другие помогали ему.

Марадона — легенда, понимаю желание выразить ему привязанность и надеюсь, что город снова станет разумным. Иначе мы расплатимся. Увидел слишком много людей без масок», — сказал он.



Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.