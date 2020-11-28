«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику сборной Перу

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника мексиканского «Леона» Педро Акино, сообщается в ESPN Peru в Twitter.

По информации источника, клуб приступили к переговорам по трансферу.

Акино выступает за «Леон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата Мексики, в которых отметился одной результативной передачей. Также в его активе 29 встреч и три гола за сборную Перу.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Максим Глушенков вернулся к тренировкам в общей группе.