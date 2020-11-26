Полузащитник «Локомотива» прокомментировал отсутствие карточек в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал отсутствие карточек в игре, передает «Матч ТВ».

По словам полузащитника, он не припомнит, чтобы в Лиге чемпионов матчи проходили без желтых карточек. Игнатьев отмечает, что в центре было много фолов, когда нужно было давать желтую карточку.

«У нас бы в чемпионате России уже давным-давно было бы удаление, судья сегодня здорово отсудил», — добавил он.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов. 4-й тур

«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 0:0

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.