Полузащитник «Локомотива» прокомментировал отсутствие карточек в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»
Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал отсутствие карточек в игре, передает «Матч ТВ».
По словам полузащитника, он не припомнит, чтобы в Лиге чемпионов матчи проходили без желтых карточек. Игнатьев отмечает, что в центре было много фолов, когда нужно было давать желтую карточку.
«У нас бы в чемпионате России уже давным-давно было бы удаление, судья сегодня здорово отсудил», — добавил он.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. 4-й тур
«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 0:0
Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.