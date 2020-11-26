Полузащитник «Локомотива» прокомментировал ничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал результат игры, передает «Матч ТВ».

По словам полузащитника, если бы «Локомотив» реализовал последний момент, то сейчас можно было бы поздравлять друг друга победой. Игнатьев отмечает, что команда пыталась сыграть сзади на ноль и ждала своего шанса.

«Иногда было такое ощущение, как будто у «Атлетико» на двух-трех игроков больше», — добавил он.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Лига чемпионов. 4-й тур

«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 0:0

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.