Игрок «Севильи» Ракитич отметил игру «Краснодара» во втором тайме матча ЛЧ

Игрок испанской «Севильи» Иван Ракитич поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов против «Краснодара», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Быки» проиграли со счетом 1:2.

«Краснодар» хорошо прессинговал во втором тайме. Нам было сложно в первые 10-15 минут. Мы продолжили работать до самого конца и заслужили победу», — сказал Ракитич.



Ранее «Краснодар» уступил «Севилье» в матче Лиги чемпионов.