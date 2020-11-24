Игрок «Севильи» Ракитич отметил игру «Краснодара» во втором тайме матча ЛЧ
Андрей Черников
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Игрок испанской «Севильи» Иван Ракитич поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов против «Краснодара», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Быки» проиграли со счетом 1:2.
«Краснодар» хорошо прессинговал во втором тайме. Нам было сложно в первые 10-15 минут. Мы продолжили работать до самого конца и заслужили победу», — сказал Ракитич.
Ранее «Краснодар» уступил «Севилье» в матче Лиги чемпионов.