Савченко высказалась о введении возрастного ценза в фигурном катании
Андрей Черников
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Олимпийская чемпионка Алена Савченко высказалась о введении возрастного ценза в фигурном катании, передает Sport24.
«Может, действительно вредно, когда дети до 15 лет слишком много прыгают, а потом они уходят из большого спорта из-за проблем со здоровьем», — сказала Савченко.
Также она отметила, что это слишком серьезная тема, но ей понятна позиция некоторых федераций.
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