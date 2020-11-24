Олимпийская чемпионка Алена Савченко высказалась о введении возрастного ценза в фигурном катании, передает Sport24.

«Может, действительно вредно, когда дети до 15 лет слишком много прыгают, а потом они уходят из большого спорта из-за проблем со здоровьем», — сказала Савченко.

Также она отметила, что это слишком серьезная тема, но ей понятна позиция некоторых федераций.



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