Футболист «Сочи» может продолжить карьеру в Серии А
Андрей Черников
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Футболист «Сочи» Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в клубе Серии А «Кальяри», сообщает Tuttomercatoweb.
Отмечается, что трансфер может состояться зимой 2021 года.
В текущем сезоне Цаллагов провел 14 матчей за черноморский клуб. Также хавбек выступал за московское «Динамо», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», владикавказскую «Аланию» и казанский «Рубин».
Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА.