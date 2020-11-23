Азмун и Дриусси отправились с «Зенитом» на матч Лиги чемпионов против «Лацио»
Карен Саркисян
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Нападающие Сердар Азмун и Себастьян Дриусси отправились вместе с петербургским «Зенитом» в Италию на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против римского «Лацио», сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Азмун и Дриусси пропустили четыре ноябрьские встречи петербургского клуба.
Игра «Лацио» — «Зенит» состоится 24-го ноября. Начало — 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что матч «Атлетико» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Словении.