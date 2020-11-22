Игрок «Ростова» Хасимото получил травму в игре с «Рубином»

В эти минуты продолжается матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Ростовом».

После первого тайма счет 0:0.

На 25 минуте встречи игрок ростовчан Кэнто Хасимото столкнулся с футболистом «Рубина» и получил удар по колену. Он смог продолжить матч. Вместо него вышел Данил Глебов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.



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