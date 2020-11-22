Шевченко судейским решением защитила титул чемпионки UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Валентина Шевченко оказалась сильнее Дженнифер Майер на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 255, который состоялся в Лас-Вегасе.

Представительница Киргизии провела против бразильянки все пять раундов и одержала победу единогласным судейским решением — 49:46, 49:46, 49:46.

Этот успех позволил 32-летней спортсменке сохранить за собой пояс чемпионки наилегчайшего дивизиона UFC.

Для Шевченко данная победа стала 20-й в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон анонсировал свое возвращение в октагон после майского поражения от Джастина Гэтжи в бою за временный титул чемпиона промоушена в легком дивизионе.