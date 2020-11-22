Шевченко исполнила победный танец после защиты титула чемпионки UFC

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Боец смешанных единоборств (ММА) Валентина Шевченко оказалась сильнее Дженнифер Майей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 255, который состоялся в Лас-Вегасе.

Этот успех позволил 32-летней спортсменке сохранить за собой пояс чемпионки наилегчайшего дивизиона UFC.

После боя представительница Киргизии исполнила свой традиционный танец, видео которого представлено ESPN.

Для Валентины данная победа стала 20-й в профессиональной карьере. До этого победу в андеркарте турнира одержала ее старшая сестра Антонина.

Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон анонсировал свое возвращение в октагон после майского поражения от Джастина Гэтжи в бою за временный титул чемпиона промоушена в легком дивизионе.